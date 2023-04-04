ميس حمدان: مقصدتش أهين المحجبات بشخصية سماح وكل النجوم الكوميديانات عملوا زيي

علقت الفنانة ميس حمدان، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد تجسيدها شخصية “سماح” المحجبة، والتي أعتبرها البعض إهانة للمحجبات.

وقالت ميس حمدان خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج “VIP” المذاع على شاشة قناة “هي”مقصدتش أهين المحجبات، وكل الفنانين عملوا الشخصيات دي، الفنان هاني رمزي والفنان عادل إمام ومافيش فنان كوميدي معملش الشخصية دي، السوشيال ميديا كدا طبيعي، انتقاد أكتر من مدح دلوقت.

واستكملت ميس حمدان حديثها: أنا عملته اسكتش وبنشوف برامج الكوميدي كلها كدا أحمد فهمي وأكرم حسني وكلها شخصيات، ابقى اسمي بتنمر لو كنت ميس اللي بتقدم ولكن ده اسكتش.

برنامج "vip" يذاع يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة "هي" ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً ويستضيف عددا من نجوم الفن والرياضة.