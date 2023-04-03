توتر يومي في المسجد الأقصى وتحذيرات فلسطينية من التداعيات

قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أخلت الفلسطينيين المعتكفين ليلة الأحد/الاثنين من المسجد الأقصى الذي يشهد توترا يوميا منذ أول أيام شهر رمضان الحالي.

وذكرت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اقتادت المعتكفين إلى جهة باب المغاربة بعد إجبارهم على الخروج، فيما استعانت بمجندات لإخراج النساء من المصلى القبلي.

وقدرت تلك المصادر عدد من أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في الليلة الثانية عشر من شهر رمضان بنحو 40 ألفا. ويتكرر إخراج المعتكفين منذ ليلة أكثر من أسبوع.

ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كانت الشرطة الإسرائيلية قتلت فلسطينيا من سكان النقب يبلغ (26 عاما)، خلال تواجده في المسجد الأقصى قبيل انتصاف ليل الجمعة/ السبت بدعوى محاولته خطف سلاح أحد عناصرها.

فيما قالت مصادر فلسطينية إن الشاب كان يدافع عن فتاة فلسطينية تعرضت لتضييق من الشرطة الإسرائيلية.

كما قُتل فلسطيني مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي بعد أن أصاب ثلاثة إسرائيليين بجروح في عملية دهس في الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب الجيش الإسرائيلي.

ورفع ذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 92 من بينهم 17 طفلا وسيدة.

في هذه الأثناء صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أننا لن نألو جهداً في مواصلة مسيرتنا النضالية على الصُعد كافة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، متسلحين بعدالة قضيتنا وبدعم أشقائنا وأصدقائنا".

ووردت تصريحات عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) خلال حضوره بدعوة من الملك عبد الله الثاني إفطار رمضاني بحضره شخصيات مقدسية ورجال دين مسلمين ومسيحيين وعدد من كبار الشخصيات الفلسطينية والأردنية.

من جهته، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، من تداعيات "الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والضفة الغربية وعمليات الاغتيال والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى".

وقال هنية في تصريح وزع على الصحفيين "إننا أمام لحظة تاريخية تحمل جملة من الآفاق الرحبة التي تساعد شعبنا على المضي قدمًا في مشروع التحرر ومواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن "كل محاولات تصفية القضية فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في غزة والضفة وأراضي ال1948(داخل إسرائيل) والشتات، وأي محاولات جديدة ستؤول لذات المصير".