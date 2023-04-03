وكيل الصحة بالشرقية يهنئ الفرق الطبية الفائزة بقرعة الحج

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، الفرق الطبية بمحافظة الشرقية الفائزة بقرعة بعثة الحج الطبية لعام 1444 هجريا.

وفاز في قرعة الحج من بعثة الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، كلً من الدكتور شريف علي، من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح "أخصائي الحميات"، والدكتور أحمد محمد محمد حسن، من مستشفى أبو كبير المركزي "أخصائي الأمراض الصدرية"، والدكتور أحمد السيد عوض بحلاق، من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح "طبيب أفواج"، والدكتور حسيني السيد حسيني، من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي "طبيب أفواج".

كما فاز صبحي شحتة عبدالغني، من المركز الطبي في مدينة بلبيس "مراقب صحي"، والدكتور أحمد محمد رمضان، من مركز الأمراض المتوطنة في مدينة القرين "طبيب وقائي"، والصيدلي أحمد طلعت، من إدارة مكافحة العدوى بالشرقية "صيدلي"، والدكتور عبدالرحمن محمد عبدالفتاح، من مستشفى الزقازيق العام "ممارس عام".

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، قد شارك في القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية، التي أقيمت في أكاديمية الأميرة فاطمة، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.