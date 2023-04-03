النواب يحيل 30 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات

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أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ٣٠ تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات.

1. العضو علاء سليمان، بشأن توفير جهاز غازات بالدم بمستشفى النساء والولادة والأطفال (الإيمان القديمة) محافظة أسيوط.

2. العضو نشوى رائف، بشأن تزويد مستشفى البدارى بعدد (4) حضانات وأجهزة تنفس صناعى، تزويد مستشفى البدارى فرع النواورة بوحدة حضانات أطفال – محافظة أسيوط.

3. العضو عبد الحكيم مسعود، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بكفر الجزيرة – أشمنت – والوحدة الصحية بقرية الرياض – مركز ناصر – محافظة بني سويف.

4. العضو هادية السعيد، بشأن التوزيع الجغرافى العادل لأطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنان.

5. العضو مرفت عبد العظيم، بشأن استكمال تجهيز قسم جراحة القلب والصدر فى مستشفى طامية (قسم قسطرة القلب) – محافظة الفيوم.

6. العضو نشوى الشريف، بشأن الموافقة على الحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى مشتول السوق المركزى – محافظة الشرقية.

7. العضو مجدي الأمير، بشأن إنشاء مبنى للإدارة الصحية بمركز ومدينة المطرية – محافظة الدقهلية.

8. العضو ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بإنشاء حاضنة أعمال على المصرف المردوم بقرية ميت عساس- مركز سمنود- محافظة الغربية، لإحياء الصناعات التراثية وبالأخص صناعة الفخار.

9. العضو أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تركيب ماكينات صرافة للبنك الأهلى وبنك مصر بالوحدة المحلية بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية.

10. العضو مصطفى بدران، بشأن تحويل الخط الكهربائى الهوائى إلى كابل أرضى بمدينة المعلمين بمحافظة أسيوط.

11. العضو علاء سليمان، بشأن استكمال منظومة الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

12. العضو عادل عامر، بشأن رصف وتأهيل طريق قليوب المحطة – مسطرد بمركز قليوب – محافظة القليوبية.

13. العضو عادل عامر، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى وتوابع الوحدة المحلية بالمنيرة – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

14. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن التزام شركة طاقة جاز بالمواعيد المقررة لدخول الغاز الطبيعى فى قرية ميت الخولى عبد الله ومدينة الزرقا – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

15. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن عمل لوحة كهرباء بقرية ميت الخولى عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

16. العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى ومدرسة إعدادى ووحدة صحية بعزبة الأهالى على أرض أملاك دولة بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

17. العضو طه الناظر، بشأن توسعة مقابر مدينة الفشن شرق النيل – محافظة بنى سويف.

18. العضو إيهاب الطماوي، بشأن تطوير دار مناسبات حى شبرا – المنطقة الشمالية – محافظة القاهرة.

19. العضو هانى أباظة، بشأن رصف الطريق الواصل بين قرى حوض الطرفة – شنبارة – أبو نجاح – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

20. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن تركيب شبكة فودافون بكفر سليمان البحرى- مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

21. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن ترميم مسجد العالم المصرى الليث بن سعد بمنطقة الإمام الشافعي- محافظة القاهرة.

22. العضو علاء سليمان، بشأن ضم مسجد الرحمن حمدية بقرية المطيعة مركز أسيوط- محافظة أسيوط إلى وزارة الأوقاف.

23. العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن استقطاع مساحة 2000 متر من أرض حديقة سوق روض الفرج وهي ملك هيئة الأوقاف لصالح وزارة الشباب والرياضة لتوسعة مركز شباب الثورة الحضرى.

24. العضو سمر سالم، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة لوقف أحمد باشا البدراوى بمدينة سمنود لإنشاء مدرسة يابانية، وأخرى لغات غير مستغلة وتحت وضع يد إدارة أوقاف منطقة المحلة- محافظة الغربية.

25. العضو محمد عبد السلام حجازى، بشأن إنشاء مكتب بريد بمدينة شبراخيت- محافظة البحيرة.

26. العضو أميرة أبو شقة، بشأن إطلاق إسم الشهيدة - ملك محمد محمد - على مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة – محافظة الجيزة.

27. العضوين أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن سحب تراخيص أرض ملاعب عبد القادر من وزارة الشباب والرياضة وتخصيصها لعمل مجمع تعليمى ومبنى خدمى – محافظة الإسكندرية.

28. العضو أحمد حجازى، بشأن تطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

29. العضو حسن طارق عمار، بشأن إنشاء مركز شباب جديد بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد.

30. العضو أحمد إدريس، بشأن توفير الأجهزة الرياضية اللازمة لصالة الألعاب الرياضية بمركز شباب الصعايدة – محافظة الأقصر.