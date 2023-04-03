شيخ الأزهر: الضرب آخر علاج للتعامل مع الزوجة الناشز.. والمقصد ليس إهانتها أو إذلالها

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

من هي الزوجة التي لا معها وعظ ولاتجدي فيها نصيحة؟.. شيخ الأزهر يجيب (فيديو)