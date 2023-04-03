السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.