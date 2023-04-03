 السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية - بوابة الشروق
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السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 1:23 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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