تسببت لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بخصوص علاقة غير مشروعة بينهما، في انقسام قادة الحزب الجمهوري حول كيفية الرد على اللائحة، حيث تباينت وجهات نظرهم حول ما يعنيه ذلك لمستقبل الحزب وموقفهم من ترامب.



وانتقد بعض الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، والسيناتور البارز تيد كروز، لائحة الاتهام ووصفوها بأنها "إساءة استخدام للسلطة"، وتوقعوا أنها ستغذي الدعم العام لترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



كما أعلن مكارثي الأسبوع الماضي أن "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم، وسيحاسب مجلس النواب المدعي العام ألفين براج على إساءة استخدامه غير المسبوقة للسلطة".



ووفقا لـ"ذا هيل"، يريد الجمهوريون البارزون الآخرون، مثل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، من الحزب تجاوز ترامب، والتزام الصمت بشأن أخباره.



وقال أحد المساعدين الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "سنرى ماذا سيحدث، خاصة وأن هناك المزيد من المشاكل القانونية الجارية، وربما سيكون من الحكمة أن يأخذ الجمهوريون نفسا عميقا".



وحذر من أن الجمهوريين الذين يتسابقون للدفاع عن ترامب "وضعوا أنفسهم بالفعل على أحد الأطراف".



وتحدث السيناتور جون كورنين، الشهر الماضي، عن أنه يفضل رؤية الجمهوريين في مجلس النواب يعملون على القضايا التي ساعدتهم على الفوز بالأغلبية بدلا من القتال مع براج.



كما يعتقد بعض منتقدي ترامب داخل الحزب الجمهوري أن هذا التطور الأخير قد يضعف قدرة الحزب على المنافسة في الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن العام المقبل ويضر بصورة الحزب الجمهوري.



وأوضح مات دول، المستشار الجمهوري المقيم في أوهايو، أن قادة الحزب الجمهوري يستعدون لاحتمال إصدار لوائح اتهام إضافية ضد ترامب من المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث ومدعي مقاطعة فولتون فاني ويليس، في إشارة إلى قضية الوثائق السرية وقضية التدخل في نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية جورحيا.

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واعتبر دول أنه فيما يخص قضية المدعي العام في مانهاتن ألفين براج ضد ترامب "يمكن إثبات أن لائحة اتهام ذات دوافع سياسية، لكن ماذا عن احتمالات الاتهام القادمة".



وقال أحد الاستراتيجيين الجمهوريين إن ترامب كافح بالفعل مع الناخبين المتأرجحين في الضواحي بسبب أسلوبه المشاكس وميله للجدل، لكن: "لائحة اتهام مثل هذه مع احتمال مواجهته لائحتى اتهام في المستقبل تضر بفرصه في استعادة هؤلاء الناخبين في الضواحي".



من جهة أخرى، يعتقد جمهوريون آخرون أن لائحة الاتهام ستمهد الطريق لترامب للفوز ببطاقة ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث قال كروز في البودكاست الخاص به: "أعتقد أن هذه هدية سياسية هائلة لدونالد ترامب".



وأضاف: "ألفين براج قدم أكبر مساهمة في حملة رئاسية في التاريخ، هذا سيساعد ترامب".



كما توقع روس بيكر، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة روتجرز، أن لائحة الاتهام ستعزز دعم ترامب من القاعدة الجمهورية، ورجح أن "يكون هناك تعاطف أولي مع ترامب من الناخبين المستقلين والمتأرجحين".



وأفادت "ذا هيل" أن بعض الاستراتيجيين الجمهوريين يعتقدوا أن قضية براج قد تمتد لأشهر، ربما حتى دورة انتخابات 2024.