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مدرب المغرب: سنفوز بكأس العالم 2026

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 2:49 ص

قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، إن الفريق قادر على التتويج بلقب كأس العالم 2026، بعد الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي قد احتل المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022، بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي في مباراة المباراة البرونزية.

وأضاف الركراكي في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الشعب المغربي على دعمهم لنا في مونديال قطر 2022، وسنفوز بكأس العالم القادم إن شاء الله».

وأضاف: «سيثبت المنتخب المغربي للعالم أن هناك فريق إفريقي وعربي يستطيع الفوز بكأس العالم، بثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك».


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