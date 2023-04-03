نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا

وصل روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، إلى كييف لإجراء محادثات سياسية، ويرافقه خلال الزيارة وفد صغير من رجال الأعمال.



وتركز الزيارة على إعادة الإعمار والتعاون في قطاع الطاقة.



وقال هابيك، والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، خلال رحلته إلى كييف، إن الهدف هو "إعطاء الأمل لأوكرانيا" في إعادة بناء البلاد بعد الحرب، مضيفا أن قرارات الاستثمار قد اتخذت بالفعل، أو على وشك أن تتخذ.



وكان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم، ضمن وفد ممثلي الأعمال الذين رافقوا هابيك. ووصف الرحلة بأنها "إشارة للأوكرانيين بأن الصناعة الألمانية تقف أيضا إلى جانبهم".



يذكر أن هذه هي أول زيارة لهابيك إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.