بعد 9 أعوام من فراره من سوريا إلى ألمانيا، أصبح ريان الشبل عمدة لبلدية أوستلسهايم في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، بعد فوزه بانتخابات جرت أمس الأحد.

وأعلنت بلدية أوستلسهايم (Ostelsheim) في مقاطعة كالو في ولاية بادن فورتمبيرج، حصول اللاجئ السوري السابق على الأغلبية المطلقة بنسبة 55.41% من الأصوات. وأوستلسهايم هي بلدية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة في ولاية بادن فورتمبيرج.

وكان ريان الشبل 29 عاما قد فر من سوريا عام 2015، وترشح لانتخابات منصب عمدة قرية أوستلسهايم في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كمرشح غير حزبي، رغم أنه عضو في حزب الخضر.

وفي الانتخابات التي جرت أمس الأحد، فاز الشبل على المرشحين غير الحزبيين، ماركو شتراوس وماتياس فاي.

من هو العمدة الجديد؟

ولد عام 1994 في بلدة السويداء جنوب غرب سوريا، بدأ دراسته الجامعية في الإدارة المالية والمصرفية لكنه تخلى عنها بسبب الحرب وفر إلى ألمانيا عام 2015.

أكمل الشبل، لاحقًا بعد وصوله إلى ألمانيا تدريبًا مهنيًا مزدوجًا ككاتب إدارة مكتب. ويعمل حاليا منذ 7 سنوات في الشؤون الإدارية بدار بلدية "ألتنجشتيت" المجاورة.

يصف الشبل نفسه، وهو ابن مدرسة ثانوي ومهندس زراعي، على موقعه على الإنترنت، أنه نشأ في أسرة درزية - أقلية دينية مسلمة تشكل اليوم حوالي 3٪% من سكان سوريا- لكن لم يعد يمارس أي دين، بحسب الجارديان البريطانية.

وبات الشبل على الأرجح أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا من بين ما يقرب من 430 ألف لاجئ سوري تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا بين عامي 2015 و 2016. ووفقا لاتحاد بلديات بادن-فورتمبرج، لا يوجد مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفقًا لمجموعة أبحاث الهجرة الألمانية، فإن 1.2% فقط من رؤساء بلديات المدن الألمانية لديهم خلفيات مهاجرة في مايو 2022، مقارنة بـ 27% من سكان ألمانيا ككل. وفاز مايك جوزيف، المولود في القامشلي بسوريا، الأسبوع الماضي، بمنصب رئيس بلدية فرانكفورت، لكنه لم يأت كلاجئ ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينيات.

وكتب العمدة الجديد، على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن أوستلسهايم "صنعت التاريخ"، مشيراً إلى أن فوزه بالمنصب "شرف كبير ومسئولية ضخمة أيضاً".

ووصف ريان الشبل تجربته بأنه "جاء بعد حملة انتخابية صعبة ومثيرة وانتخابات نزيهة"، موجهاً شكره لكل من شارك في الانتخابات خصوصاً من لم يمنحه صوته، مؤكداً أنه سيكون "عمدة من أجل الجميع".

وأكد الشبل التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه خلال الحملة، آملا في تعاون الجميع معه من زملائه في المجلس البلدي "من أجل تشكيل مستقبل أوستلسهايم". ومن المقرر أن يتسلم العمدة الجديد مهامه في الثامن عشر من يونيو.

وذكر الشبل أنه يخطط الآن بصفته عمدة للانتقال إلى حي كالف في أوستلسهايم.