قال الداعية عمرو خالد، إن الله سبحانه وتعالى قد يمنع استجابة دعوة العبد لأن الخير في تأخيرها.



وأضاف خلال برنامجه «الفهم عن الله» الذي يبثه على قناته على «يوتيوب»: «أم مريم كانت أمنيتها تخلف ولد.. والولد ده ينصر المسجد الأقصى.. وفضلت سنين من غير حمل لغاية ما حملت.. والولد كان جاي فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.. كانت فرحانة».



وأوضح أن نيتها كانت صادقة، بأن تمنت أن ابنها يكون خالصا لله محررا للمسجد الأقصى، لكنها أنجبت فتاة، متابعا: «كانت عاوزة ولد علشان النية بتاعتها.. لكنها بعد كده سلّمت وقالت إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم».



واستطرد: «مريم هي اللي جابت عيسى، ودعوة أم مريم استجيبت لكن تم تأخيرها.. وبدل ما تكون أم بقت جدة.. لو كان عيسى جه في الزمن ده مكنش هيؤدي دوره.. دوره كان محتاج يتأجل 20 أو 30 سنة».



وذكر أن الدعوة تمت الاستجابة لها بالفعل لكن بطريقة الله، وقال: «عطاؤه عطاء ومنعه عطاء.. يعطي حين يمنع أكثر مما يعطي حين يعطي.. بيمنعك لإن إنت نظرك ضيق وهو محضرلك خير كبير».



ولفت إلى أن الله قد يمنع استجابة الدعاء لأن الإنسان يواصل تحقيق النجاح، بينما الكارهون والحاسدون له يخططون لإلحاق الأذى به، متابعا: «الله يمنع عنك (استجابة الدعاء) لتخفت الأضواء من حولك فينسوك ولا يؤذوك.. ويمكن بعد 20 سنة إن كان هيتعمل فيك حاجات أنت مش أدها».



ولفت إلى أن المنع في هذه الحالة يعتبر عطاء، معقبا: «تيجي يوم القيامة وتقف بين إيديه ويحكيلك رب العالمين تعالى شوف لما منعتك نجيتك من إيه.. وتبكي خجلا وحبا.. خجلا إنك كنت زعلان وحبا على كرمه».



