تشاووش أوغلو: اجتماع روسي تركي إيراني سوري الاثنين والثلاثاء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنّ نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سيجتمعون اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي للصحفيين، في "البيت التركي" بنيويورك التي يزورها لمشاركته في جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمشروع "صفر نفايات" الذي أعلنته الأمم المتحدة في 30 من مارس من كل عام.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّ نظيره الروسي سيرجي لافروف، سيزور تركيا في يومي السادس والسابع من أبريل الجاري، موضحا أنهما سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الحبوب وسبل تمديدها إلى 120 يوما بعد موافقة روسيا على 60 يوما فقط.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران التركي والروسي التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، بحسب ما قاله تشاووش أوغلو.

وقال الوزير التركي: "كما تعلمون بدأت مرحلة تواصل مع سوريا، وروسيا تستضيفها وتساهم في تسهيلها، وفي وقت لاحق شاركت إيران في هذه المحادثات".