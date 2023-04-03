الرئيس التونسي ينفي حالة الشغور في أول نشاط علني له منذ أسبوعين

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، في أول ظهور له، اليوم الاثنين، بعد غياب استمر أسبوعين، وجود حالة "شغور" في منصب الرئيس وسط أنباء عن مرضه.



وظهر الرئيس التونسي، في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في القصر الرئاسي، في أول نشاط رئاسي علني له منذ أسبوعين.



بثت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع فيسبوك، اللقاء في مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس بوجه مرهق، ولكنه قال إن التنسيق ظل مستمرا مع رئاسة الحكومة وبين مؤسسات الدولة.



وكانت علامات الإرهاق بادية أيضا في صوت الرئيس سعيد، الذي نفى حالة الشغور في المنصب أو "التعذر الوقتي" لأداء المهام كما وصف الترويج لمرضه بالدعوة إلى الانقلاب على السلطة.



وقال سعيد "المس بالسلم الأهلية في تونس غير مقبول".



ولم يظهر الرئيس التونسي في أي نشاط علني منذ يوم 22 مارس الماضي، وتحدثت تقارير عن متاعب صحية تعرض لها ولكن الرئاسة لم تذكر أي معلومات بهذا الشأن.



من جانبه، رفض وزير الصحة التونسي، الرد على أسئلة الصحافيين حول صحة الرئيس.



فيما طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة اليوم الإثنين، الحكومة التونسية بإنارة الرأي بشأن حقيقة غياب الرئيس عن الأنظار.



وعزز الرئيس التونسي المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد الذي وضعه عبر استفتاء شعبي، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وحله البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.



وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي.