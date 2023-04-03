الأمينة العامة لمجلس أوروبا تصل إلى أوكرانيا

أفادت تقارير محلية أوكرانية، أن الأمينة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، وصلت إلى أوكرانيا اليوم الاثنين، للاطلاع على آثار الحرب الروسية الأوكرانية.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن النائبة الأولى لوزير الشئون الخارجية الأوكراني، أمينة جبار، رحبت على تويتر بوصول المسئولة الأوروبية إلى كييف.



وقالت جبار: "يسعدني أن أرحب بالأمينة العامة لمجلس أوروبا في كييف، ونشكر مبادرة المجلس على إنشاء سجل للأضرار الناجمة عن العدوان الروسي".



وقالت جبار: "بحثت مع بيتشيفونيتش بوريتش خطوات أخرى ضرورية لاستعادة العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الروس".



وفي الذكرى السنوية لتحرير بوتشا وإربين، أكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، بوريتش، أنه يجب تقديم أولئك المجرمين بارتكاب جرائم بحق السكان المدنيين إلى العدالة.