حريق يلتهم منزلًا بسبب ماس كهربائي بمدينة ملوي في المنيا

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التهم حريق هائل منزلا بمدينة ملوي جنوب المنيا، نتيجة ماس كهربائي، ودون أضرار بشرية.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، داخل منزل بأحد شوارع مدينة ملوي.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع بمنزل مكون من طابقين مبني على مساحة 30 مترا، بالعرق واللوح الخشبي، ملك «ه. ع. م»، ربة منزل، بسبب ماس كهربائي.

والتهم الحريق محتويات المنزل وسقوط الألواح الخشبية لأسقف المنزل دون خسائر بشرية.

وجرى فصل المرافق عن المنزل بمعرفة المختصين، وفرض كردون أمني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.