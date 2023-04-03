عبير صبري: فكرت في كفالة أو تبني طفل لكن اللي حواليا مشجعونيش

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها فكرت من قبل في تجميد البويضات، حيث فكرت مرة منذ سنوات طويلة، كما أنها لم تتخذ هذه الخطوة، منوهة بأن هذا الوقت لم تكن متزوجة وكان ينتابها شعور بعدم اتخاذ خطوة الزواج وعدم تحمسها على الزواج.

وأوضحت صبري، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها فكرت في تجميد البويضات حتى يتم استعمالها بعد الزواج.

وأعربت عن عدم شعورها بالندم بسبب عدم تجميد بويضاتها، ووصفت عدم الإنجاب بأنه نعمة بالنسبة لها، شأنه شأن الإنجاب أيضا، مؤكدة أنها لم تندم على عدم الإنجاب حتى الآن.

وأشارت إلى أنها فكرت في كفالة أو تبني طفل، لكن المحيطين بها حذروها من خوض التجربة، مضيفة أنها تخاف من سلوك هذا الطفل، وألا يكون لديها قدرة على السيطرة على سلوك الطفل، مضيفة: "ممكن يطلع طفل عاق.. اللي حوليا مشجعونيش".