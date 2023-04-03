ضجة في إيران بسبب اعتداء باللبن على سيدة وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب (فيديو)

أدانت نساء إيرانيات، هجوماً باللبن على أم وابنة غير محجبة، من قبل رجل في متجر يعتقد أنه في شانديز بالقرب من مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وقبل أيام، انتشرت لقطات تلفزيونية لرجل يدخل متجراً للألبان بعد أن رأى المرأتين بلا حجاب، واجه الرجل النساء قبل أن يفرغ الزبادي على رؤوسهن، ودفع هذا الإجراء صاحب محل الألبان وآخرين في المتجر للتدخل.

ووردت أنباء عن توقيف الرجل المسؤول عن العدوان وإغلاق محل الألبان الذي وقع فيه الحادث، بحسب وكالة أنباء وانا.

وقالت سيدة تدعى فيروزة جراطي: "أعتقد أن هؤلاء النساء وملابسهن لا علاقة لها بذلك الرجل، وأن هذا السلوك يسبب التوترات، فيما ذكرت امرأة إيرانية أخرى إن تصرف الرجل كان "فظا جدا".

#إيران.. مقطع فيديو يثير ضجة بعدما قام رجل بسكب "اللّبن" على رأس سيدتين بسبب عدم ارتداء الحجاب داخل متجر، والسلطات تتدخل وتعاقب الطرفين #شاهد_سكاي pic.twitter.com/quz1pwZxv2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 2, 2023

أعادت الحادثة إحياء التوترات في المجتمع الإيراني بشأن الحجاب التي خفت حدتها بعد اندلاع احتجاجات في إيران في سبتمبر من العام الماضي على وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني في مقر شرطة الآداب.

وأدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى حل شرطة الآداب، لكن المسؤولين الإيرانيين صرحوا بأنهم لن يزيلوا قانون الحجاب الإلزامي لأن الوضع في إيران أصبح أكثر استقرارًا.

وصرح الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأول من أبريل، أن الحجاب قانون إلزامي يجب على الجميع اتباعه خلال خطابه في مؤتمر القرآن.

وأكدت وزارتا العلوم والصحة الإيرانيتانـ أن الجامعات لن تقدم أي خدمات تعليمية أو رعاية أو سكن طلابي للطالبات غير المحجبات من الآن فصاعدًا .

وفي الوقت نفسه، أكد مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، على تشديد التعامل مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.