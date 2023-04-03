أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، اعتزامها تشييد 19 جسرا في العاصمة بغداد، وكذلك تشكيل لجنتين لمتابعة مشروعات مداخل العاصمة وارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة، باقر الساعدي، قوله إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد على إنجاز مداخل العاصمة بغداد بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن "هناك معوقات تواجه هذه المشاريع سيتم حلها بالسرعة الممكنة.

وأضاف عضو اللجنة أن "هناك مشروعات جسور في بغداد، وأعمال كثيرة ستنفذ في وسط العاصمة وتحديدا في شارع أبي نؤاس والكرادة والجادرية، لتصل مشروعات الجسور في بغداد إلى ما يقرب من 19 جسرا سيتم تنفيذ مشاريعها بعد إطلاق الميزانية".

وتحدث الساعدي عن ارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية، قائلا إنه "تم تشكيل لجنة من قبل هيئة الاستثمار لمتابعة هذا الموضوع".

وأشار إلى "أسعار المتر الواحد تتراوح من 1000 دولار إلى 1500 دولار بل تصل في بعضها إلى 2000 دولار، وهو سعر يؤذي المواطن العراقي"، على حد تعبيره.

ودعت الحكومة العراقية، أمس الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.