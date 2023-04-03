الإسماعيلي يعلن إذاعة مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موافقته على إذاعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد أعلنت في وقت سابق، عدم إذاعة مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم سداد الشركة الراعية المستحقات المتأخرة عليها.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة بث مباراة الإسماعيلي و سيراميكا كليوباترا بالدورى الكروي المقرر لها اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساء».

وأضاف البيان: «وذلك على خلفية إتصال هاتفي جمع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء أبوبكر الحديدى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، وقد إتفقا الطرفان علي إذاعة المباراة لحين عقد جلسه توافقيه بين اللجنة و الشركة الراعيه لبحث حل كافة الامور والملابسات المتعلقة بين النادى والشركة الراعية».

وتابع البيان: «ومن جانبه وجه اللواء أبوبكر الحديدي الشكر و التقدير إلى وزير الشباب و الرياضه على إهتمامه الدائم بالنادى الإسماعيلي و دعمه ومساندته.. وتجدر الاشارة الى أن المجلس الحالى الذى جاء بالتعيين قطع على نفسه عهدا باستمرار عملية الإصلاح التى بدأها من أجل عودة النادى إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار».