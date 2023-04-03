شباب ورياضة الجيزة تنظم أمسية رمضانية بمركز شباب جزيرة الدهب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أمسية رمضانية بمركز شباب جزيرة الدهب التابع لإدارة شباب أبو النمرس.



وتهدف الأمسيات، إلى إحياء الليالي الرمضانية، وحث النشء والشباب على أهمية الصيام والتحلي بالأخلاق، وتستمر الأمسيات بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة على مدار الشهر الكريم.



وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إن الأمسيات الرمضانية من العلامات الأساسية لشهر رمضان المعظم، حيث يلتقي النشء والشباب بالعلماء؛ لشرح صحيح الدين والحث على اتباع سنة رسولنا الكريم في كل قول أو فعل، وتصبح بها مراكز الشباب منابر للعلم والعلماء؛ ليستنير شبابنا من أحاديثهم الصحيحة، وليكونوا مصدر للإجابة على تساؤلاتهم في شتى أمور الحياة.