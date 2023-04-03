الباحث المصري الفائز بأفضل رسالة دكتوراة بسويسرا لـ«الشروق»: إفراط المضادات الحيوية يؤدي للوفاة بالعدوى البكتيرية

يستمر الباحث المصري، الدكتور مصطفى عبدالسميع علي، في رفع اسم مصر عاليا، فبعد أن أكمل دراساته العليا بهروشيما في اليابان، وسافر سويسرا ليحصل على الدكتوراه في عامين فقط، وعُين مساعدا بالكلية الطب بجامعه فريبورج بسويسرا، فاز هذا الأسبوع بجائزة أفضل رسالة دكتوراه في علوم الطب والحياة لعام 2022 من نفس الجامعة.

وتواصلت "الشروق" مع الباحث المصري مصطفى عبدالسميع، والذي قال في أول تصريحات إعلامية له بعد الفوز بالجائزة، إنه تم تحكيم رسالة الدكتوراه من قبل أساتذة من السويد وألمانيا وسويسرا، ورشحوها للفوز بالجائزة، مضيفا: "بناءً على ترشيحهم تقدمنا للجائزة في جولة تنافسية واسعة وفزنا بها الحمد لله".

وأضاف عبدالسميع أن رسالة الدكتوراة التي استحقت الجائزة كانت بعنوان: "المقاومة البكتيرية الناشئة للمضادات الحيوية: الآليات، الوبائية، التشخيص".

ولد عبدالسميع في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وحصل على الدكتوراه من كلية الطب جامعة فريبورج بسويسرا، وتخصص في الميكروبيولوجيا الطبية الإكلينيكية والجزيئية في غضون عامين، وقد اختارته الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي ضمن العلماء الشباب الأفضل في العالم.

وكان عبدالسميع يعمل باحثا زائرا بكلية العلوم الحيوية بجامعة هيروشيما باليابان، وحصل على جائزة مؤتمر باريس السنوي للأمراض المعدية والصحة العامة لعام 2021، وأيضا جائزة العلماء الشباب من الجمعية الأمريكية للمايكروبيولجي، فضلًا عن نشره عشرات الأبحاث في مجلات علمية أوروبية وأمريكية مرموقة، وجائزة Vigener Prize المقدمة من جامعة فريبورج للتميز البحثي والعلمي.