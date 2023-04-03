توزيع 30 ألف حافظة لماء زمزم بأنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يزيد عن 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك، موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، يتم تعبئتها خمس مرات يوميا، إلى جانب توفير ما يزيد عن 300 حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم.



وتقوم الرئاسة، من خلال وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، بإدارة خدمات ماء زمزم بأكثر من 1030 عاملا، كما يقوم منسوبو مختبر زمزم بجولات يوميا لفحص مواقع توزيع ماء زمزم بمجموع عينات يزيد عن 30 عينة يوميا، عبر منظومة عمل تستمر على مدار 24 ساعة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، عن مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، قوله" إنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام.



وقال إنه يتم بعد ذلك توزيع الحافظات والحقائب في أرجاء المسجد الحرام، بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات، وذلك حرصا على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.



وأوضح الزهراني أن الإدارة تسعى ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية، إلى تدعيم حافظات زمزم بوسائل رقمية تسهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، تماشيا مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة في 2024، وسعيا لمواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030.