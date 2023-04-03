قالت الفنانة عبير صبري، إنها شخصية «محسودة»، مؤكدة أنها لن تستعين بالدجل أو السحر لفك الأعمال، بل ستتوجه إلى الله وتدعو ألا يؤذيها أحد.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين: «أنا محسودة ونجمي خفيف والناس بتبص لي وبتحسد، دي حاجة مذكورة في القرآن».



وأكملت: «لو حد عامل لي عمل، عمري ما أروح لدجال لأنني لا أؤمن بالأمر إطلاقًا، بل سأتوجه لربنا وأدعي، محدش يؤذي أحدًا إلا بإذن الله، لو اتأذيت فهو قدر من عند الله، ولو لم أؤذى فهذا من حماية ربنا لي».



وذكرت أنها فكرت في تجميد بويضاتها مرة منذ سنوات طويلة قبل زواجها، قائلة إنها خافت من التجربة ولم تعلم السبب لعدم استكمالها للخطوات المطلوبة.



وأكدت أنها غير نادمة على عدم إنجاب الأطفال؛ بل تعتبر الأمر نعمة كما ينعم الله على الإنسان بإنجاب الأولاد، لافتة إلى أن الله مطلع على قدرات الإنسان، وما يستطيع فعله في حياته.



ولفتت إلى أنها فكرت في كفالة أحد الأطفال وتربيته في منزلها، لكن المحيطين بها أخافوها من التجربة، مشيرة إلى أنهم أخبروها بأن جينات هذا الطفل لا يمكن التحكم فيها.





