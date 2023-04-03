نجل كارلو أنشيلوتي يثير الشكوك داخل ريال مدريد

استقر ديفيد أنشيلوتي المدرب المساعد ونجل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الرحيل عن الجهاز الفني للملكي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن ديفيد قرر الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل لرغبت في خوض مغامرة احترافية أخرى بعد أن توج مع الفريق بـ5 ألقاب في أخر 15 شهر، وهذا يثير الشكوك حول مستقبل والده كارلو أنشيلوتي في استمراره قيادة ريال مدريد الموسم المقبل.

وأضافت «آس» أنه في حال رحيل ديفيد من الجهاز الفني لريال مدريد فأن ألفارو أربيلوا سيكون المدرب المساعد الجديد لكارلو أنشيلوتي في حال استمرار على رأس الإدارة الفنية الموسم المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي نادي برشلونة في إياب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا والذي سيُقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو.