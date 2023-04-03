ضبط 38 طنا من المواد الخطرة التي تشمل لحوم سلاحف وضفادع في مخزن بسيدني

قالت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في سيدني، اليوم الاثنين، إن مسئولي الأمن البيولوجي ضبطوا نحو 38 طنا من "المواد الخطرة"، التي تشمل لحوم سلاحف وضفادع، في مخزن بسيدني.

وقال وزير الزراعة الاسترالي موراي وات، لمحطة "2 جي بي" الإذاعية، إن مصادرة المضبوطات تعد "واحدة من أكبر عمليات الأمن البيولوجي على الإطلاق في تاريخ أستراليا".

وأوضح وات أن عناصر الامن ضبطوا "38 طنا من المواد الخطرة على الأمن البيولوجي"، التي تشمل لحوم السلاحف والضفادع ولحوم البقر والخنزير.

وقال الوزير الإسترالي، إنه لا يزال التحقيق قائما بشأن مصدر الشحنة، على الرغم من قوله إنه "من الواضح أنها قادمة من الخارج"، وأن الأطعمة عالية الخطورة تبدو وكأنها جزء من شحنة أكبر وزنها 250 طنا.