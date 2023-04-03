حضور نخبوي مميز في حفل إفطار منير فخري عبدالنور الرمضاني

أقام السياسى المعروف ووزير الصناعة والسياحة الأسبق منير فخرى عبدالنور حفل إفطار رمضانى مساء أمس الأول السبت فى أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل حضره جمع غفير من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة.

وحضر الإفطار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزراء الخارجية السابقين عمرو موسى، ونبيل فهمى، ومحمد العرابى، والمفكر السياسى الكبير مصطفى الفقى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق.

كما حضر كل من أشرف العربى وزير التخطيط السابق، وأبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، وأسامة هيكل وزير الدولة السابق للإعلام، وخالد حنفى وزير التموين الأسبق، وهشام زعزوع وزير السياحة السابق، وجلال مصطفى السعيد وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة السابق، وأحمد جلال وزير المالية السابق، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وزاهى حواس وزير الآثار السابق، وحسن يونس وزير الكهرباء السابق، وعماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، وطارق قابيل وزير الصناعة السابق، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق. واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وهانى ضاحى وزير النقل الأسبق.

كما حضر من السفراء السفير إيهاب بدوى، ومحمد أنيس سالم.

كما شارك فى الإفطار عدد كبير من الشخصيات العامة، منهم الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفى محمد سلماوى، وليلى بهاء الدين، وعصام شيحة، والدكتور إبراهيم عوض، والكاتب الصحفى أنور الهوارى، والدكتور محمد مدكور، وحسين شكرى، وجلال الجنزورى، وعمر مهنا، والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور عمرو الشوبكى، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ.

وعقب انتهاء حفل الإفطار قال منير فخرى عبدالنور إنه جرى العرف، أن يتناول الصائمون الإفطار ثم، يمضى كل إلى حال سبيله، لكن نحن قررنا أن نجرى نقاشا عاما مفتوحا هذه الليلة فى ندوة عن المستقبل يتحدث فيها الدكتور مصطفى الفقى ويديرها عمرو موسى، وتحدث الفقى عن ضرورة وأهمية، «التحريض على التفكير»، وأن مصر تعيش مرحلة فاصلة، تحتاج فيها للاستماع إلى أكبر قدر من الآراء، وتحدث العديد من الحاضرين، ومنهم الدكتور محمد معيط وزير المالية.