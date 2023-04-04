التعليم تنفي إفلاس مدرسة كلية النصر: العملية منتظمة والمعلمون يحصلون على رواتبهم

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إفلاس مدرسة كلية النصر للبنات التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، موضحًا أنها تقع تحت مظلة المعاهد القومية، الجهة المنوطة بحل أية أزمات مالية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الوزارة فتحت تحقيقًا؛ بسبب قصور في الموازنة المالية للمدرسة، لافتًا إلى رصد بعض المخالفات من مجلس الإدارة.



وأشار إلى أن التحقيق سيحدد المسئولين عن المخالفات والقصور في الموازنة المالية، مؤكدًا أن «العمل منتظم في المدرسة، والمعلمون موجودون، كما أن الطلاب يحضرون بشكل منتظم».



ولفت إلى أن المعلمين يحصلون على رواتبهم، مضيفًا: «المشكلة متعلقة بعجز في الموازنة الخاصة بالمدرسة تم تحديده والتعامل معه بشكل مباشر، المدرسة لن تغلق هي مستمرة ومنتظمة في عملها».



وعن المتداول بشأن عدم دفع بعض أولياء الأمور للمصاريف، أكد أن التحقيقات تجرى من جانب الوزارة والمعاهد القومية، مناشدًا عدم استباق نتيجتها.



واختتم: «لم يحدث إفلاس لأي مدرسة، المصطلح غير دقيق تمامًا، العملية منتظمة في المدرسة، والمسألة الخاصة بعجز الموازنة العامة للمدرسة يتم معالجتها على الفور والتحقيق سيحدد المسئولين».