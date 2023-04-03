بوتين يمنح وسام الشجاعة بعد الوفاة لمدون عسكري قتل في انفجار بمقهى روسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميدالية بعد الوفاة للمدون العسكري فلادلين تاتارسكي الذي قتل في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرج.

وقال المرسوم "تقديرا للشجاعة والجرأة التي أظهرهما في أداء واجباته المهنية، يمنح المراسل العسكري فومين، ماكسيم يوريفيتش (فلادلين تاتارسكي) وسام الشجاعة بعد الوفاة".

وقد قتل تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، في انفجار أمس الأحد في مقهى في سان بطرسبرج، أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 30 شخصا.

وكان المدون الذي دعا من قبل إلى "الإبادة التامة لأوكرانيا" يعتزم التحدث عن خبراته كمراسل حربي في منطقة القتال في شرق أوكرانيا.

وصنفت السلطات الروسية الانفجار على أنه هجوم إرهابي وتم اعتقال امرأة. وأفادت تقارير إعلامية بأنها تم نقلها المرأة إلى موسكو.