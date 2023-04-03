انفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية

انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم الأحد بسيارة مدنية في منطقة المزة بدمشق دون وقوع إصابات.

وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية في منطقة المزة الشرقية؛ ما أدى إلى احتراقها وامتداد النيران إلى سيارتين مجاورتين، لافتا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وهذه أول سيارة تنفجر في العاصمة دمشق خلال العام الجاري في حين انفجرت عدة سيارات جراء عبوات ناسفة البعض منها كان يتبع القوات الحكومية حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال العام الماضي.

يشار إلى أن عشرات السيارات والحافلات انفجرت في العاصمة دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في شهر مارس عام 2011 .