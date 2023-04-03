عودة حركة القطارات بين المدن في اليونان بعد حادث الشهر الماضي الخطير

عادت حركة القطارات بين المدن في اليونان اليوم الاثنين، بعد وقوع حادث أودى بحياة57 شخصا الشهر الماضي.

وقال وزير النقل جيورجوس جيربايتريتس، إنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لزيادة مستوى السلامة، وقد استقل أول قطار متجه من أثينا إلى كالامباكا بوسط البلاد، التي تعد مقصدا مشهورا لدى السائحين الذين يزورون أديرة ميتيورا.

وذكرت شبكة إي ار تي التلفزيونية أنه سوف يتم تسيير قطارين بين أثينا ومدينة سالوسنكي بشمال البلاد، وكان الحادث قد وقع في الساعات الأولى من الأول من مارس الماضي على هذ الخط.

وكان قطار ركاب قد اصطدم بقطار شحن عقب أن قام مرشد المحطة بتوجيهه إلى القضيب الخاطئ. خلص تحقيق إلى أنه كان يمكن تجنب الخطأ البشري في حال عمل نظام السلامة الإلكترونية بصورة صحيحة.