 الاحتلال الإسرائيلي عن مسيرة اخترقت مجاله الجوي وتم إسقاطها: إيرانية الصنع - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي عن مسيرة اخترقت مجاله الجوي وتم إسقاطها: إيرانية الصنع

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:10 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:10 م
أكد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن الطائرة المسيّرة التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من اتجاه سوريا، أمس الأحد، كانت إيرانية الصنع، وأنه تم إسقاطها باستخدام وسائل إلكترونية خاصة.

وتم فرض حظر جزئي بشأن تفاصيل هوية الطائرة المسيّرة وكيفية إسقاطها، حيث إن الجيش الإسرائيلي عادة ما يسقط مثل هذه الطائرات المسيرة التي تخترق المجال الجوي الإسرائيلي، بيد أنه يبقى على سرية قدراته الإلكترونية المختلفة، حتى لا يَطّلع أعدائه عليها، حسبما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.

ولم يتضح بعد سبب استخدام الجيش الإسرائيلي، لوسائل مختلفة خلال إسقاط تلك الطائرة المسيّرة، لاسيما أهمية التأخير المؤقت في نشر بعض المعلومات الرئيسية حول الحادث، والذي تلاه قرار، اليوم الإثنين، بالكشف عن المزيد من المعلومات.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد صرح أمس الأحد، أنه تم الدفاع بطائرات مروحية ومقاتلات حربية، في أعقاب رصد طائرة مسيرة مجهولة تسللت من الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، وأضاف المتحدث أنه تم إسقاط المسيّرة في منطقة مفتوحة دون أن تشكل أي خطر.

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