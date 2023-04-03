الإسماعيلي يعلن عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادى

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أعلن النادي الإسماعيلي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي ستنطلق مساء الأحد، وتستمر لمدة شهر.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي الإسماعيلي، تستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان».

وأوضح البيان: « ويتم إرسال التصميمات من خلال الإيميل الخاص بالنادي، وسوف يتم إرسال رسالة ( تم ) للتأكيد علي تلقي رساله المشاركين، وسوف يتم إختيار أفضل تصميم من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض مع تخصيص مكافأه خاصة لصاحب التصميم الفائز».