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الإسماعيلي يعلن عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادى

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 1:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 1:01 ص

أعلن النادي الإسماعيلي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي ستنطلق مساء الأحد، وتستمر لمدة شهر.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي الإسماعيلي، تستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان».

وأوضح البيان: « ويتم إرسال التصميمات من خلال الإيميل الخاص بالنادي، وسوف يتم إرسال رسالة ( تم ) للتأكيد علي تلقي رساله المشاركين، وسوف يتم إختيار أفضل تصميم من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض مع تخصيص مكافأه خاصة لصاحب التصميم الفائز».


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