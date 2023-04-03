الإسماعيلي يعلن عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادى

أعلن النادي الإسماعيلي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي ستنطلق مساء الأحد، وتستمر لمدة شهر.
وقال النادي الإسماعيلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي الإسماعيلي، تستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان».
وأوضح البيان: « ويتم إرسال التصميمات من خلال الإيميل الخاص بالنادي، وسوف يتم إرسال رسالة ( تم ) للتأكيد علي تلقي رساله المشاركين، وسوف يتم إختيار أفضل تصميم من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض مع تخصيص مكافأه خاصة لصاحب التصميم الفائز».