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﻿للمرة الأولى.. دوريات أمنية نسائية تشارك في تنظيم موسم العمرة (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:14 م

للمرة الأولى في السعودية، شاركت دوريات الأمن بعناصرها النسائية في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان، وفقا لمقطع فيديو مصور لـ"الأمن العام السعودي".

وظهرت عناصر الأمن النسائي وهن يستقبلن المعتمرين وينظمن صفوف الزوار والمصلين، بالتعاون مع بقية زميلتهن من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وقال الأمن العام السعودي، إن وجود العناصر النسائية جاء استمرارا لمنظومة أمنية متكاملة تهدف لراحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية.

كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات والأنظمة.


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