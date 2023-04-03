 السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول - بوابة الشروق
الإثنين 3 أبريل 2023 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 5:20 م

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، لعدد من الدول وذلك في إطار جهودها لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم تسليم جمهوريتي موزمبيق وكازاخستان هدية خادم الحرمين من التمور والبالغة "5" أطنان لكل منهما، كما سلمت الوزارة وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى "ميد بارك" بالعاصمة التايلندية بانكوك، والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك