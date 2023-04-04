رد الفنان حسان العربي، غيابه عن الساحة الفنية، إلى نسيان اسمه من قبل المخرجين وزملاء الوسط الفني، معقبا: «الفن ليس له أمان».



وعاتب خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «هي»، مساء الإثنين، نجوم جيله وأصدقاء عمره وخاصة الفنانين «هاني رمزي، وصلاح عبد الله، ومحمد هنيدي» على عدم ترشيح اسمه لأعمال من بطولتهم، قائلا: «يا هاني أنت مش قادر ترشحني لحد، مش قادر يا صلاح تقدمني في عمل».



وأبدى حزنه كذلك إزاء عدم رد الفنان مصطفى شعبان على مراسلته، مشيرا إلى أنه من أكثر الفنانين الذي عمل إلى جوارهم، معقبا: «مصطفى شعبان صاحبي واشتغلنا مع بعض كثير، وصعبان عليا أنه نسيني، في حين أن أصدقائي يعملون معه».



وتابع موجها عتابه للفنان هاني رمزي قائلا: «أنا بعتب عليه وزعلني أكثر من مرة، اتصلت عليه وراسلته على الواتس أب؛ لكنه لم يرد عليا، وكلمته على التليفون وصفحته وباركت له على المسلسل وطلبت منه يفتكرني، يصعب علي يا مصطفى تنساني»، لافتا إلى رفض مخرج مسلسله كذلك الرد على مراسلته.



كما أشار الفنان حسان العربي إلى توقف مخرجين كبار كذلك عن العمل أمثال سعيد حامد وجمال عبد الحميد؛ نتيجة عدم توفر عمل، معقبا: «اشتغلت مع جمال عبد الحميد ريا وسكينة في دور صغير، لكن الناس لا زالت تفتكرني بدور بسيد المكوجي إلى الآن».



وتابع: «حزين على أصدقائي وقفت جنبهم كان في أيديهم يشغلونني، لكنهم لا يفكرون سوى في أنفسهم، في حين إني كنت بيشتغل زمان مسرح وشغلتهم معايا في مسرحيات».



وأضاف أن لا يزال يعيش على رصيده من حب الناس ورضا الله تعالى، لافتا إلى سكنه في منزل العائلة مع إخوته وأهله، معقبا: «كنت محتفظ بقرشين لبنتي وللزمن، وبحاول قدر الإمكان إني أبعد عنهم».



وأشار إلى أن مجال عمله الحالي لا يمت بصلة إلى الفن، لافتا إلى عمله مع أحد أصدقائه كواجهة لشركة عطور، معقبا: «أحيانا بنزل مع أحد أصحابي في شغل، أطلع منه بمصروف بيساعدني، لكنه ليس عملا دائم».