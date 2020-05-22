عمر كمال يرفض الظهور في برامج رمضان: مش لازم نجيب سيرة الناس

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، رفضه الظهور في البرامج الحوارية خلال شهر رمضان هذا الموسم.

ووجه رسالة لمقدمي هذه البرامج، موضحا أسباب رفضه، قائلا: "لأي برنامج حواري بيطلبني في رمضان دي حاجة تشرفني وغالبا بكون بحترم جدًا المقدم بتاع البرنامج وفوق رأسي".

واستطرد: "لكن الحقيقة إني معنديش حاجة جديدة أتكلم فيها، يبقى مش لازم أظهر في برنامج أخبط في فلان غصب عني عشان أعمل تريند، أو حد يجيبلي صورة علانة، ويخرجني برة شعوري، ونجيب سيرة الناس، وبنات الناس".

وتابع: "مش لازم أكون موجود في رمضان بأي حاجة وخلاص، لو مليش وجود يبقى مش لازم أكون موجود، فيه ١١ شهرا في السنة ممكن أكون موجود فيهم بأي شكل أنا عاوزه، لكن البرامج اللي من النوعية ديه بطلع منها خسران مش كسبان، مع كامل احترام لكل البرامج ديه والقائمين عليها".