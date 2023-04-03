اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية بسبب الطقس الجاف

تسعى السلطات في كوريا الجنوبية لإخماد حرائق غابات اندلعت في بلدة هونج سيونج بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي على بعد 114 كيلومترا جنوب سول، ومدينة دايجون وسط البلاد وسط إصدار تحذير خاص من الطقس الجاف في معظم أنحاء كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الغابات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الحريق اندلع في بلدة هونج سيونج في غضون الساعة 11:00 صباح الأحد، واستمر لمدة تتجاوز 18 ساعة.

ومن المقدر أنه تم إطفاء حوالي 65% من الحريق حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، ودمر الحريق حوالي 935 هكتارا.

ولم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية حتى الآن، غير أنه تم إجلاء 236 شخصا إلى 8 أماكن بما في ذلك مدرسة ابتدائية، ودمر الحريق 62 مبنى بما في ذلك 30 منزلا.

وتعتزم السلطات إرسال 17 مروحية لإخماد الحرائق.