لقي شخص مصرعه على يد أربعة أشخاص بسبب رفضه لهم تجارة المخدرات أمام منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، فتعدى أحدهم على ابنته وابنة عمها انتقاما منه، فحررت الفتاتان محضرًا ضده اتهمتاه فيه بالتحرش والتعدي عليهما، فقام المتهم بالاستعانة بباقي المتهمين لقتل المجني عليه بإطلاق الأعيرة النارية محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة الخانكة، يفيد بمصرع شخص يدعى إبراهيم. ا، 46 سنة، وشهرته «دبدوب» على يد أربعة أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجنى عليه بعدد من الطلقات النارية التي أودت بحياته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين سبق أن حدثت مشاجرة مع المجني عليه لرفضه لهم بيع تجارة المخدرات أمام منزله، فقام أحد المتهمين بالتحرش والتعدى على ابنته وابنة عمها وفور علمه بتحرير محضر له، قام بالاستعانة بباقي المتهمين وقتلوا المجنى عليه بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثلاثة متهمين، وتم عرضهم على جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.