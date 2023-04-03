تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.



وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة، كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.



‎أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، ‎قال لها رسول الله: ‎أنت من الأولين



آل ملحان.. ‎أولئك هم الفائزون



آل ملحان الأنصار، من الصحابة الأخيار هم الذين تذوقوا حلاوة الإيمان؛ فسرت في نفوسهم محبَّةُ الله ورسوله، وتغدوا بلبان الإسلام، فعاشوا سعداء في حياتهم، فهم من السابقين الأولين إلى الإسلام.



‎هؤلاء الفائزون بالإيمان، ساهموا - رجالا ونساء - في مجالات الخير ‎جميعها من جهادٍ وعلم وإيثار وكرم وغير ذلك، وجعلوا نصب أعينهم الفوز ‎بمرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله.



ومن هؤلاء الفائزين بالرضوان حرام وسليم ابنا ملحان، شهدا بدرا وأحدا وبئر معونة، وقتلا يومئذ شهيدين، ووقع أجرهما على الله عزّ وجلَّ، وأختاهما أم سليم وأم حرام بنتا ملحان، صاحبتان جليلتان من علية النساء اللاتي زكت نفوسهن بصحبة النبي، فكن قدوة حسنة لنساء الإسلام.



أما أمهم ملحان بنت خالد الأنصارية النّجارية، التي تركت أثرا نبيلا في النبوة، ما تزال مآثرها باقية إلى الآن، فهي خالة الصّحابي المشهور أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي زوج الصَّحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كما أنَّها إحدى خالات رسول الله ﷺ من جهة الرضاع.



زيارة ودعاء وبشارة بالشهادة



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يأتي مسجد قباء راكبا أو ماشيا، فيُصلِّي فيه ركعتين، وفي قباء بني المسجد الذي أسس على التقوى الذي نزلت فيه الآية الكريمة: ﴿لَمَسْجِدُ أُسْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ) [التوبة : ١٠٨].



‎وفي هذه البقعة المباركة - قباء - كانت أم حرام تقيم فيها وتُعَدُّ مِنْ أهلها، وكان لها منزلة معتبرة عند رسول الله، فقد ورد أنه كان يكرمها ‎ويزورها في بيتها ويقيل عندها، ويصلّي أحيانا.



و‎أخرج مسلم بسنده، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي علينا، ‎وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال: قوموا فلأصلي بكم ـ في غير وقت صلاة - فصلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت لكل خير، خير الدنيا والآخرة.



وفي واحدة من الزيارات النبوية لأم حرام، صنعت له طعاما، فأطعمته، ‎ثم جلست تفلي رأسه الشَّريف، فنام ثم استيقظ وهو يضحك وبشرها ‎بالشَّهادة، حتى أضحت تُدعى الشَّهيدة.



أم حرام والهدي النبوي



‎وأم حرام رضي الله عنها، أبدعت في مجالات كريمة لا تُحصى، مِنْ أبرزها حبُّ الشَّهادة في سبيل الله عزّ وجلَّ والكرم والإيثار، بالإضافة إلى أنها راوية للحديث النبوي الشريف، روت عن النبي ﷺ خمسة أحاديث، وروى عنها أجلاء الصَّحابة والتابعين.



ومن مروياتها ما أورده ابنُ عَسَاكر ‎رحمه الله بسنده عنها أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول: أول جيش مِنْ أمَّتي يغزون البحر قد أوجبوا - وجبت لهم الجنة-، قالت أم حرام : يا رسول الله أنا فيهم؟، ‎قال: أنت فيهم.



وباتت أم حرام رضي الله عنها تنتظرُ ركب الغزاة لتكون معهم، وتوفي رسول الله، وهو راض عنها، ولم تزل تنتظر البشارة النبوية إلى أن تحققت في وقت غير بعيد.



أم ملحان أول شهيدة في البحر



في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، اتسعت الفتوحات الإسلامية على اليابسة اتساعا كبيرا، غير أنَّ الخليفة عثمان رأى أن هجمات الروم كانت تنطلق من جزيرة قبرص على أساطيل بحريةٍ، فَقَرَّرَ غَزْوَها.



ويستوقفنا سؤال: كيف سيحارب المسلمون الروم، وهم لم يجربوا ركوب البحر من قبل؟، ‎وعقد عثمان مجلسا للشُّورى في هذا الأمر، وخرج بقناعة لغزو قبرص، وكان ما أراد إذ شهدت البحرية الإسلامية ميلادها للمرة الأولى عقب المجلس ذاك.



‎وأذن عثمان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن يركب البحر ويغزو الجزيرة - قبرص - فأبحر إليها من الشام وكتب الله النصر للمسلمين، فاستسلمت الجزيرة، ووقعتِ الصُّلحَ الذي فرضه المسلمون.



‎وفي هذه الغزوة كانت حرام في عداد المجاهدين، وحظيت ‎بالشهادة، وبذلك تحققت نبوءة رسول الله لها، وحديث استشهادها رواه الستة في ‎كتبهم، كما ذكرته كتُبُ السِّيرة والتراجم والطبقات؛ فقد أخرج ‎الترمذي رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: ‎كان رسول الله ﷺ يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله يوما فأطعمته، وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله، ثم استيقظ وهو يضحك.



قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟، قال: ناس مِنْ أمتي عُرضوا علي غزاةٌ في سبيل الله يركبون ثَبَجَ - وسط - هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، قالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك.



‎قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟، ‎قال: «ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله» نحو ما قال في الأول، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، ‎قال: أَنْتِ مِنَ الأولين .



قال أنس: فركبتُ أم حرام البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.



وهكذا كانت أم حرام من الأولين، وتحققت أحلامها بالشَّهادة، وكتبت في سجل الأوائل، فهي أول مجاهدة في البحر، وأولُ مَنْ غزا في البحر الأبيض من النساء، وأول صحابية تحظى بالشَّهادة في سبيل الله عز وجل بعد غزوة البحر ‎هذه.



حميدة البر شهيدة البحر



وصفها أبو نعيم بقوله: حميدة البرّ، شهيدة البحر، التَّوَّاقة إلى مشاهدة الجنان، أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. وقال عنها الشاعر: ولا شيء يدوم فكن حديثا.. جميل ‎الذكر فالدنيا حديث.



وأم حرام رضي الله عنها ممن يطيب الحديث بذكرها في حياتها وبعد موتها، حيث حباها الله سبحانه بمكارم جمة بعد أن استشهدت؛ منها ما ذكره هشام بن الغاز فقال: قبرُ أم حرام بنت ملحان بقبرص، يقولون عنه هذا قبر المرأةِ الصَّالحة، تزوره الفرنج، ويقولون: هذا قبر المرأة الصالحة، وورد أنهم يستسقون منه، وقد استشهدت أم حرام في سنة 27 هجريا.