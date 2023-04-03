القاهرة الإخبارية: لقاء أخوي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في جدة

قالت قناة «القاهرة» الإخبارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاء أخويا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، وصل الرئيس السيسي إلى محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في الاستقبال، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، وفق وكالة الأنباء السعودية.