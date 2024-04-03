اليابان تتبرع بمبلغ 600 ألف دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أن اليابان تبرعت بمبلغ 600 ألف دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.



وشكر المكتب اليابان لاسهامها، في بيان، نشره على حسابه الرسمي على موقع /تويتر/، أمس الثلاثاء، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن في وقت سابق عن مساعدات يابانية قيمتها 5ر13 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.



يأتي ذلك، فيما تقيم اليابان علاقات وثيقة مع سلطات الحكومة المؤقتة، على مدار العامين الماضين وقدمت مساعدات في مختلف القطاعات، بما في ذلك مساعدات إنسانية وتعليم ورعاية صحية.



وطبقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، بلغ إجمالي مساعدات اليابان لأفغانستان أكثر من 73 مليون دولار، في الأعوام الثلاثة الماضية.