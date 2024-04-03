سليمان يساند لاعبي الزمالك استعداداً لفيوتشر

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم القدم، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء حضور سليمان من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف