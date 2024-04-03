نمو مبيعات نيسان جروب في أمريكا خلال الربع الأول بنسبة 2ر7% سنويا

أعلنت شركة نيسان جروب اليابانية لصناعة السيارات زيادة مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر7% سنويا إلى 252735 سيارة.
شهد الربع الأول 77 يوم عمل بالنسبة لمبيعات الشركة، مقابل 75 يوما خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة من السيارة سينترا بنسبة 78% سنويا خلال الربع الأول، في حين زادت مبيعات السيارة الكهربائية أريا بنسبة 8ر44% سنويا.
وزادت مبيعات السيارة الرياضية زد بنسبة 44% سنويا، في حين زادت مبيعات السيارة روج بنسبة 7ر18% خلال الربع الأول من العام الحالي.