

عبر الفنان حسام حبيب، عن استغرابه وفرحته الشديدة بتلقي شكر خاص من الفنان عمرو دياب ‏عقب طرح ألبومه «الليلادي»، مؤكدا أن ذلك لم يحدث من قبل مع أي فنان آخر، حسب علمه.‏

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء‎ ‎، أن رد ‏الفنان عمرو دياب على سؤاله عن سبب الشكر كان محترمًا للغاية، مشيرا إلى أنه اعتبر حضوره ‏معه وتحمله للتعب خلال الألبوم؛ كان يتوجب نوعا من التقدير.‏‎ ‎

ونفى وجود أي شعور بالغيرة يربطه بأي من الفنانين؛ بسبب عمله كملحن ومغني ولا يشعر بأي ‏غيرة من دوره كملحن، مؤكدا أنه يؤمن بأن الموسيقى ليست حكرًا على أحد‎.‎

وكشف «حبيب» عن أنه لم يتقاض أجرًا عن أي من الألحان التي لحنها طوال حياته، قائلا:«أنا ‏مقبلتش الغيرة؛ لأن كل الألحان اللي لحنتها كلها؛ عمري ما أخذت عنها أجر وكلها كدا كانت ‏صحوبية».‏