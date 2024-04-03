 حسام حبيب: لم أتقاض أجرا عن أي من الألحان التي لحنتها طوال حياتي.. كلها صحوبية - بوابة الشروق
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حسام حبيب: لم أتقاض أجرا عن أي من الألحان التي لحنتها طوال حياتي.. كلها صحوبية

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:41 م


عبر الفنان حسام حبيب، عن استغرابه وفرحته الشديدة بتلقي شكر خاص من الفنان عمرو دياب ‏عقب طرح ألبومه «الليلادي»، مؤكدا أن ذلك لم يحدث من قبل مع أي فنان آخر، حسب علمه.‏

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء‎ ‎، أن رد ‏الفنان عمرو دياب على سؤاله عن سبب الشكر كان محترمًا للغاية، مشيرا إلى أنه اعتبر حضوره ‏معه وتحمله للتعب خلال الألبوم؛ كان يتوجب نوعا من التقدير.‏‎ ‎

ونفى وجود أي شعور بالغيرة يربطه بأي من الفنانين؛ بسبب عمله كملحن ومغني ولا يشعر بأي ‏غيرة من دوره كملحن، مؤكدا أنه يؤمن بأن الموسيقى ليست حكرًا على أحد‎.‎

وكشف «حبيب» عن أنه لم يتقاض أجرًا عن أي من الألحان التي لحنها طوال حياته، قائلا:«أنا ‏مقبلتش الغيرة؛ لأن كل الألحان اللي لحنتها كلها؛ عمري ما أخذت عنها أجر وكلها كدا كانت ‏صحوبية».‏

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