عبر الفنان حسام حبيب، عن استغرابه وفرحته الشديدة بتلقي شكر خاص من الفنان عمرو دياب عقب طرح ألبومه «الليلادي»، مؤكدا أن ذلك لم يحدث من قبل مع أي فنان آخر، حسب علمه.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء ، أن رد الفنان عمرو دياب على سؤاله عن سبب الشكر كان محترمًا للغاية، مشيرا إلى أنه اعتبر حضوره معه وتحمله للتعب خلال الألبوم؛ كان يتوجب نوعا من التقدير.
ونفى وجود أي شعور بالغيرة يربطه بأي من الفنانين؛ بسبب عمله كملحن ومغني ولا يشعر بأي غيرة من دوره كملحن، مؤكدا أنه يؤمن بأن الموسيقى ليست حكرًا على أحد.
وكشف «حبيب» عن أنه لم يتقاض أجرًا عن أي من الألحان التي لحنها طوال حياته، قائلا:«أنا مقبلتش الغيرة؛ لأن كل الألحان اللي لحنتها كلها؛ عمري ما أخذت عنها أجر وكلها كدا كانت صحوبية».