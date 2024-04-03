يتوجه الناخبون الكويتيون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ18وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد في انتخابات تعد الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.

وتنطلق عملية الاقتراع في الساعة 12 ظهرا على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 12 ليال ثم تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا إعلان النتائج الرسمية وأسماء الفائزين من بين 200 مرشح بعضوية المجلس الأربع سنوات مقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ويحق لـ834733 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، مؤكدا "اختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم".

وأعرب الأمير عن أمله في أن تسفر االنتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسئولياتهم الوطنية.

* 50 عضوا في مجلس الأمة

ويتألف مجلس الأمة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من الالئحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على :"للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم غد الخميس موعدا للاقتراع.

* استعدادات واسعة للاقتراع

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الأخير تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في يوم الاقتراع غدا الخميس واعتباره يوم راحة.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح عددا من لجان الاقتراع للإطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح الحرص على توفير كل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط إجراءات تلك الانتخابات.

وقد شكل وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي، فيصل الغريب فريق عمل ميداني لإعداد وتجهيز المدارس المخصصة كمقار اقتراع للانتخابات والبالغ عددها 123 مدرسة بواقع 5 مدارس كمقار للجان الرئيسية في الدوائر الخمس الانتخابية و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى و18 مدرسة في الثانية و22 في الثالثة و28 في الرابعة و34 في الخامسة.

وأعلنت وزارة التربية الكويتية أن فرقا عدة في مختلف المناطق التعليمية التابعة للوزارة ستكون موجودة على مدار الساعة في المدارس يوم الانتخاب تأهبا لأي طارئ إضافة إلى وجود فرق معنية بصيانة التكييف والكهرباء وتوزيع الأثاث والاحتياجات الأخرى للجان الانتخابية.

وأطلع وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي على الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية والتجهيزات الطبية في مقار لجان االقتراع ومستوى تجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية وتزويدها بالكوادر الصحية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف وذلك في إطار حرص الوزارة على أقصى درجات الأمان الصحي للناخبين.

وشهدت الكويت إجراء أول انتخابات برلمانية عامة في شهر رمضان في 27 يوليو 2013 لاختيار ممثلي مجلس الأمة بفصله التشريعي الرابع عشر وسبقتها انتخابات تكميلية أجريت خلال رمضان في الدائرة الانتخابية العاشرة في 7 ديسمبر 2000.