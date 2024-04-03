استطلاع رأي: تحالف مودي ربما يفوز بمعظم الأصوات في ولاية هندية رئيسية

من المتوقع أن يحصل تحالف، يقوده حزب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي على أغلبية الأصوات، في الولاية الأكثر كثافة سكانية في البلاد، وفقا لاستطلاع للرأي، تم نشره قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات الوطنية.



وطبقا لنتائج استطلاع رأي صادرة عن معهد "إيه.بي.بي.نيوز-سي.فوتر" لاستطلاعات الري، فإنه من المتوقع أن يحصل التحالف الديمقراطي الوطني، بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا"، بزعامة مودي، على 52% من الأصوات ، على غرار ما حصل عليه، في عام 2019، في ولاية "أوتار براديش" شمال البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



ومن المرجح أن يحصل ائتلاف معارض على 36% من الأصوات ،بينما من المتوقع أن يحصل حزب إقليمي آخر على 7%.



وولاية "أوتار براديش" مهمة سياسيا، نظرا لأن الولاية وحدها ترسل 80 مشرعا إلى مجلس النواب المكون من 543 عضوا في البرلمان.



ويتوقع مودي أن يحصل حزبه وحلفاؤه على أكثر من 400 مقعد في الهيئة التشريعية.