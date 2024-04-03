GASEZ تمنح اقتصادية قناة السويس شهادة المناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة

حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأعلن عن هذا التصنيف خلال منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر الماضي، والمؤتمر الثاني للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة الذي أقيم بمدينة برشلونة بإسبانيا في 9 نوفمبر الماضي.

وجاء حصول المنطقة الاقتصادية على هذه الشهادة ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم جرى اختيارها من 7000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها تحالف "GASEZ"، وتم اختيار المرشحين للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة من خلال تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن الأونكتاد وفقا لعدد من المعايير من أهمها الالتزام بالتنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ومدى مستويات المعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية والامتثال لها.

ويأتي هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، وبداية لمزيد التعاون في الفترة المقبلة والوصول لأفضل الممارسات التي تتبعها المناطق الاقتصادية والتي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق من قبل الآخرين.



وعبر وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بتمثيل المنطقة لمصر ضمن هذا التحالف، فضلا عن حصول المنطقة الاقتصادية على تقدير وإشادة دولية نظراً لأنها قائمة على النظم الصديقة للبيئة منذ إنشائها، بجانب ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به وحرصها على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في هذا المجال.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تسعى الآن لتشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

وأطلق التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة "GASEZ" من خلال تعاون مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" مع 7 جمعيات عالمية وإقليمية ووطنية تمثل أكثر من 7000 منطقة اقتصادية خاصة، بهدف تحديث المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم وتعظيم مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممثل الوحيد لمصر ضمن قائمة ترشيحات 2023 - 2024 للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة.