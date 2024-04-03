ماجد الكدواني: صعوبات الحياة علمتني معنى التسليم لله

تحدث الفنان ماجد الكدواني، عن رحلته الشخصية في الحياة وكيف تعلم من خلال التجارب والمواقف الصعبة التي ‏مرت به معنى التسليم لله عز وجل‎.‎

وقال خلال لقاء لبرنامج «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، مساء الثلاثاء، إن الحياة علمته أن ‏لا أحد كامل فالجميع يواجهون مشاكل وصعوبات‎.‎

وأشار إلى أن كثرة المشاكل التي واجهها واللحظات التي غضب فيها وتمرد؛ جعلته يدرك أهمية الهدوء والتسليم لله، ‏معقبا: «أخدت قرار أنه ليه مبقاش هادئ في إله عظيم فوقنا تقدر ترمي عليه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتوكله في ‏أي حاجة يشيل».‏

وأوضح أنه كان شخصًا هادئًا في طفولته، لكنه تمرد في مرحلة لاحقة، ثم تعلم من تجاربه وعاد إلى شخصيته الأولى، ‏متابعا:«رجعت لشخصيتي الأولى زي ما ربنا خلقني؛ لأنها أبسط وأمتع وأسهل».‏

ونوه أن هذا التحول ليس سهلا بإرادة البشر؛ لكنه يصبح سهلًا بالتسليم القوي لله والإيمان به، قائلا: «الموضوع ‏محتاج لإيمان رهيب وقوي بأن الإنسان إزاي يرمي حموله على ربنا، ويترك التصرف عليه، مش أي بني آدم يقدر ‏يسلب إرادته ويقف عن التفكير وميأخدش حقه بأيده وميغضبش، ويقعد طول الليل يفكر ويشيل ويغل».‏