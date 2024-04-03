ماجد الكدواني: صعوبات الحياة علمتني معنى التسليم لله

تحدث الفنان ماجد الكدواني، عن رحلته الشخصية في الحياة وكيف تعلم من خلال التجارب والمواقف الصعبة التي مرت به معنى التسليم لله عز وجل.
وقال خلال لقاء لبرنامج «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، مساء الثلاثاء، إن الحياة علمته أن لا أحد كامل فالجميع يواجهون مشاكل وصعوبات.
وأشار إلى أن كثرة المشاكل التي واجهها واللحظات التي غضب فيها وتمرد؛ جعلته يدرك أهمية الهدوء والتسليم لله، معقبا: «أخدت قرار أنه ليه مبقاش هادئ في إله عظيم فوقنا تقدر ترمي عليه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتوكله في أي حاجة يشيل».
وأوضح أنه كان شخصًا هادئًا في طفولته، لكنه تمرد في مرحلة لاحقة، ثم تعلم من تجاربه وعاد إلى شخصيته الأولى، متابعا:«رجعت لشخصيتي الأولى زي ما ربنا خلقني؛ لأنها أبسط وأمتع وأسهل».
ونوه أن هذا التحول ليس سهلا بإرادة البشر؛ لكنه يصبح سهلًا بالتسليم القوي لله والإيمان به، قائلا: «الموضوع محتاج لإيمان رهيب وقوي بأن الإنسان إزاي يرمي حموله على ربنا، ويترك التصرف عليه، مش أي بني آدم يقدر يسلب إرادته ويقف عن التفكير وميأخدش حقه بأيده وميغضبش، ويقعد طول الليل يفكر ويشيل ويغل».