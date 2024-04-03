اليابان تدعو إسرائيل لتطبيق القانون الإنساني الدولي

دعت وزارة الخارجية اليابانية إسرائيل إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي على خلفية الدمار الواسع الذي خلفه جيشها في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.



وفيما يتعلق بالدمار في مستشفى الشفاء، قالت الخارجية اليابانية، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن "هجوما يشمل مدنيين أبرياء يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".



ودعت الخارجية اليابانية إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي، موضحة أنه "من الصعب على اليابان أن تتوصل إلى قرار بشأن تصرفات محددة للجيش الإسرائيلي".



وأكدت استمرار اليابان في المطالبة بالامتثال للقانون الدولي لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل.



ويوم الاثنين، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدى 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.