مراد مكرم يشيد بدراما رمضان 2024: أقوى موسم في آخر 20 سنة

أشاد الفنان مراد مكرم بموسم دراما رمضان 2024، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "في رأيي الشخصي المتواضع، أقوى موسم رمضاني يمكن في آخر ٢٠ سنة، من حيث الأفكار والتنوع، والإنتاج، والإخراج، والتمثيل، والموسيقى التصويرية، والديكور".



وتابع: "صعبان عليّ المهرجانات اللى بتختار أحسن كل حاجة بعد الموسم، هيبقى عندهم وجبة دسمة يختاروا منها، كل اللي هطلبه منهم، يعملوا لجان محترفة في كل مجالات الدراما، لاختيار الأفضل".



يذكر أن موسم دراما هذا العام يضم مجموعة كبيرة متنوعة من المسلسلات، حيث تجمع بين المسلسلات التاريخية مثل "الحشاشين"، والأسطورية مثل "ألف ليلة وليلة - جودر"، والاجتماعية والكوميدية، كما يشهد على وجود مجموعة كبيرة من مسلسلات الـ15 حلقة التي حقق معظمها نجاحات كبيرة وردود فعل واسعة.





