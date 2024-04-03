 تعليم المنيا: نسعى لتمكين الطلاب من التعامل مع التحديات العالمية - بوابة الشروق
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تعليم المنيا: نسعى لتمكين الطلاب من التعامل مع التحديات العالمية

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 3:02 م
عقد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديري المراحل التعليمية "ابتدائي - إعدادي - ثانوي - رسمي لغات".

يأتي بحضور الدكتور علي عبدالسلام مدير عام التعليم العام، موجه عام الرياضيات، حيث تمت مناقشة بنود ما جاء باللقاء التوعوي الذي نظمته الإدارة المركزية للتعليم العام بهدف رعاية الموهوبين.

وأضاف الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام التعليم العام، أن الوزارة تسعى للوصول بالطالب المصري إلى التنافسية العالمية، وكذلك تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتمكينهم من التعامل مع التحديات العالمية، وهذا هو محور اللقاء التوعوي الذي عقدته الوزارة على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمحافظة بورسعيد.

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